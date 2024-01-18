"Найважливіші битви попереду": Усик подякував захисникам України у свій день народження

У середу, 17 січня, свій день народження відсвяткував чемпіон світу Олександр Усик. Попри підготовку до бою за абсолют боксер звернувся до родини та захисників України.

17 січня Олександру Усику виповнилось 37 років. Прихильники, близькі знайомі та друзі протягом усього дня вітали іменинника з днем народження, бажавши йому здоров'я, нових перемог та найголовнішої звитяги, яку чекає уся Україна.

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Усик подякував усім за привітання

Ввечері 17 січня слово у своїх соцмережах взяв сам боксер. Усик написав потужний меседж, у якому подякував усім за привітання та звернувся до українських захисників. Олександр додав світлину у стильному костюмі.

Мені сьогодні 37. Довгий шлях позаду, найважливіші битви попереду. Наша країна веде власну боротьбу, тому я хочу подякувати нашим героям, які боронять Україну. Я дякую всім, хто в мене вірить та допомагає: коханій дружині, мамі, дітям, команді та друзям. Ще дякую тим, хто в мене не вірить: ви робите мене тільки сильнішим на моєму шляху. Слава Богу за все і Слава Україні!

– написав Олександр.

У цей день команда українського чемпіона світу опублікувала потужне промо наступного бою за абсолют Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

У цьому відео зібрані усі найпам'ятніші поєдинки у кар'єрі обох видатних боксерів. Серед них були і моменти бою "Циганського короля" із легендарним Володимиром Кличком, який відбувся у 2015-му році. Тоді британець здобув звитягу за одноголосним рішенням суддів.

Тепер в Усика є шанс помститись Ф'юрі за перемогу над Кличком-молодшим 9-річної давнини. Зустріч за абсолют між Усиком та Ф'юрі відбудеться вже 17 лютого 2024-го року у Саудівській Аравії.

Боксери продовжують готуватись у своїх тренувальних таборах. У команді українця похизувались спаринг-партнерами з якими боксує Олександр.