"Україна – це зуби, які перемелять росіян": Усик поставив на місце московського тренера

Український боксер Олександр Усик під час прямого ефіру відповів російському тренеру, якому "підгоріло" за порівняння РФ із Третім рейхом. Вийшло дуже зрозуміло.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик розпочав підготовку до поєдинку за абсолют проти Тайсона Ф'юрі. Втім, боксер встигає відповідати російським хейтерам, яким не подобається проукраїнська позиція нашого боксера.

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Росіян зачепило порівняння з Третім рейхом

Під час одного зі стрімів, Олександр Усик порівняв Росію із Третім рейхом. Від такого порівняння "підгоріло" у російських пропагандистів та спортсменів, які підтримують війну РФ проти України.

Один з таких діячів спробував відповісти Усику, почавши пояснювати про "червоні лінії", через які РФ розпочала війну. Цим "спеціалістом" з геополітики виявився тренер збірної Росії з тхеквондо Булат Ізудінов. Тож Олександр пояснив росіянину, що станеться із загарбниками, які вторглися на нашу землю.

Я говорю те, що у мене на серці. А вам, тренер із Москви та помічник якогось там депутата, я хочу сказати – ви мені пояснили "червоні лінії", що таке голова, що таке очі , і ви дуже сильно і правильно помітили, що Україна – це зуби, і ви потрапили в ці зуби, і ми просто вас перемелимо. Ось так [стукає зубами]. І все, крапка,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що у своєму попередньому стрімі, Олександр Усик також назвав російських загарбників "орками" та "свинособаками".