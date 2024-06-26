Шляхетний вчинок чи піддався тиску IBF: чому Усик більше не абсолютний чемпіон світу

Український боксер Олександр Усик вперше за останні 25 років зібрав усі пояси хевівейту та став абсолютним чемпіоном. Однак в такому статусі українець перебував лише місяць.

25 червня Олександр Усик опублікував у своєму інстаграмі відеозвернення. В ньому він повідомив про відмову від чемпіонського поясу IBF, пише 24 Канал.

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Реванш важливіший за звання абсолютного чемпіона

Українець фактично подарував свій чемпіонський пояс переможцю майбутнього поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Бій між колишніми суперниками Усика відбудеться 21 вересня у Лондоні.

Зі сторони вчинок Олександра виглядає дуже шляхетним. Український чемпіон вписав своє ім'я в історію світового боксу, ставши першим абсолютом в епоху чотирьох поясів.

Усик вирішив не утримувати силою чемпіонський пояс IBF та добровільно оголосив про відмову від титулу. Тож з цього моменту українець більше не абсолютний чемпіон світу.

В Усика не було вибору

Проте ще місяць тому позиція команди Усика була діаметрально протилежною.

Як відомо, боксерська організація IBF вимагала від Усика провести обов'язковий захист титулу. На той момент це був хорват Філіп Хргович. Однак українець повинен провести обов'язковий реванш з Тайсоном Ф'юрі. Саме так прописано в його контракті. А тому бій з менш статусним боксером був зовсім йому не потрібний.

Сторона Усика наполягала на збереженні чемпіонського поясу до реваншу з Ф'юрі. Організація IBF також не виключала можливість зробити вийняток з правил для Усика. Цілком ймовірно, що Усику запропонували провести бій з тим же Дюбуа або Джошуа. Однак це вже перевернута сторінка в кар'єрі чемпіона.

Підвішену ситуацію з титулом IBF вирішив сам Усик. Він не став очікувати, коли у нього відберуть чемпіонський пояс та зіграв на випередження. Олександр добровільно зробив титул вакантним.

На думку британського журналіста Дена Рафаеля, український чемпіон був змушений так зробити.

У Олександра Усика дійсно не було вибору. У першому контракті на бій з Тайсоном Ф'юрі було передбачено, що переможець мегафайту повинен звільнити титул IBF,

– написав Дані Рафаель у Х (колишній твіттер).

Нагадаємо, що реванш бою Усик – Ф'юрі відбудеться в Ер-Ріяді 21 грудня. На кону поєдинку стоятимуть тільки три пояси – WBO, WBA та WBC.