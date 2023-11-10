У серпні цього року Олександр Усик провів вдалий захист поясів WBA, WBO та IBF, нокаутувавши Даніеля Дюбуа. Це відкрило перед українцем шлях до бою за абсолют.

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Усик залишається крузервейтером, – Чжилей

Усик вже підписав контракт на поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, якому належить пояс WBC. Зустріч має відбутися на початку 2024 року. Також одним із ймовірних суперників Олександра розглядався Чжан Чжилей.

Китаєць висловився щодо можливого бою проти Усика. Він бачить в українцеві крузервейта. знецінює його перемоги над Ентоні Джошуа та обіцяє швидко із ним розібратися.

Усику є що доводити у надважкому дивізіоні. Джошуа був на спаді, коли Олександр з ним бився, тому ці перемоги ще нічого не означають. Здобути три пояси нелегко, але він піднявся з крузервейту і все ще залишається крузервейтером. Тож якщо ми вийдемо разом на ринг, він рано ляже спати. Китаю потрібен цей поєдинок. Вся країна потребує такого спортивного заходу високого рівня. Китаю сподобається, якщо Усик погодиться там битися,

– заявив Чжилей.

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Хто такий Чжан Чжилей

Відзначимо, що Чжан є тимчасовим чемпіоном за версією WBO. Це робить його потенційним суперником Усика в разі перемоги над Ф'юрі. За свою кар'єру китаєць провів 28 поєдинків – 26 перемог, одна нічия та одна поразка.

В останніх двох боях Чжилей переміг Джо Джойса, а перед цим поступився Філіпу Хрговичу, який також є потенційним опонентом Усика. До слова, Олександр має ідеальну статистику – 21 перемога у 21-му бою.