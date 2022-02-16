Хабіб: Ф'юрі зараз найкращий

Хабіб заявив, що чемпіон WBC виступає на недосяжному рівні для інших боксерів. Свою заяву Нурмагомедов зробив у контексті ймовірного бою між Ф'юрі та чемпіоном UFC у важкій вазі Френсісом Нганну.

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На думку росіянина, чи не єдиним боксером, який може дати гідний бій непереможному Тайсону, є українець Олександр Усик.

Ф'юрі зараз найкращий. Я думаю, що Ф'юрі на іншому рівні, у боксі. Якщо вони будуть битися в UFC, то так, у Ф'юрі не так багато шансів. Але в боксі я не бачу, щоб хтось навіть торкнувся його обличчя, можливо, Олександр Усик. Усик стане серйозним випробуванням для Ф'юрі,

– вважає Хабіб.

В Усика та Ф'юрі зірвався бій

Вболівальники боксу мали шанси побачити бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та Ф'юрі. Українець володіє поясами WBO, WBA, IBF.

Та поєдинок зірвався. За версією промоутера британця Френка Уоррена, Усик не хотів битися проти Ф'юрі до кінця травня.

Водночас промоутер українця Олександр Красюк заявив, що бою уникав Тайсон. Британець захотів провести проміжний поєдинок перед зустріччю з Усиком.

Тепер Тайсон проведе захист поясу WBC проти Ділліана Уайта, а Усик дасть реванш Ентоні Джошуа.