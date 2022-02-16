Хабиб: Фьюри сейчас самый лучший

Хабиб заявил, что чемпион WBC выступает на недосягаемом уровне для других боксеров. Свое заявление Нурмагомедов сделал в контексте возможного боя между Фьюри и чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

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По мнению россиянина, единственным боксером, который может дать достойный бой непобедимому Тайсону, является украинец Александр Усик.

Фьюри сейчас самый лучший. Я думаю, что Фьюри на другом уровне в боксе. Если они будут драться в UFC, то да, у Фьюри не так много шансов. Но в боксе я не вижу, чтобы кто-то даже коснулся его лица, возможно, Александр Усик. Усик станет серьезным испытанием для Фьюри,

– считает Хабиб.

У Усика и Фьюри сорвался бой

Болельщики бокса имели шансы увидеть бой за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри. Украинец владеет поясами WBO, WBA, IBF.

Но поединок сорвался. По версии промоутера британца Фрэнка Уоррена, Усик не хотел сражаться против Фьюри до конца мая.

В то же время, промоутер украинца Александр Красюк заявил, что боя избегал Тайсон. Британец захотел провести промежуточный поединок перед встречей с Усиком.

Теперь Тайсон проведет защиту пояса WBC против Диллиана Уайта, а Усик даст реванш Энтони Джошуа.