Раніше президент Динамо Ігор Суркіс розповів про невелику бесіду з Шевченком. На ній Суркіс цікавився планами Шевченко на майбутнє.

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Джерело пише, що Шевченко дав зрозуміти, що в подальшій перспективі позитивно розглядає можливість в майбутньому попрацювати в українському футболі, зокрема в клубі, в якому він починав свою ігрову кар'єру. Хоча на даний момент мова про це не йде, оскільки Шевченко перебуває в "творчій відпустці" після п'яти років роботи в збірній, а динамівський клуб не планує зараз розлучатися з Мірчею Луческу.

Очікується, що Ігор Суркіс та Андрій Шевченко проведуть зустріч в найближчі дні.

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