Раніше президент Динамо Ігор Суркіс розповів про невелику бесіду з Шевченком. На ній Суркіс цікавився планами Шевченко на майбутнє.
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Джерело пише, що Шевченко дав зрозуміти, що в подальшій перспективі позитивно розглядає можливість в майбутньому попрацювати в українському футболі, зокрема в клубі, в якому він починав свою ігрову кар'єру. Хоча на даний момент мова про це не йде, оскільки Шевченко перебуває в "творчій відпустці" після п'яти років роботи в збірній, а динамівський клуб не планує зараз розлучатися з Мірчею Луческу.
Очікується, що Ігор Суркіс та Андрій Шевченко проведуть зустріч в найближчі дні.
Кар'єра Андрія Шевченка: що відомо
- Андрій Шевченко очолював збірну з 2016 до 2021 року. Найбільшим досягненням тренера на чолі збірної став вихід в 1/4 фіналу Євро-2020.
- На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок).
- Як футболіст Шевченко третій в історії України володар "Золотого м'яча" (2004) та перший українець, який виграв Лігу чемпіонів (2003).
- Шевченко виступав за Динамо, італійський Мілан та лондонський Челсі.