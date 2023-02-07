У грудні минулого року Олександр Усик відвідав бій свого майбутнього суперника Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісори. Після поєдинку "Циганський король" викликав на ринг українського чемпіона.

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Боксери провели дуель поглядів, під час якої Ф'юрі брутально облаяв Усика, намагаючись вивести його з рівноваги. Втім, Олександр стійко витримав потік словесних нечистот, лише посміхаючись у відповідь скандальному товстуну.

Усик: Коли Ф'юрі дивиться фільми про кохання, то плаче

Журналісти поцікавилися у Олександра, яким чином у нього вийшло виграти перший раунд психологічного бою. Усик зізнався, що йому вдалося "залізти в голову" Ф'юрі і зрозуміти, яким він є насправді.

"Думаю, мені вдалося трохи залізти в його голову. Я протягом багатьох років спостерігав, як Тайсон Ф'юрі залазить у голови своїх суперників, а тепер сам заліз до нього в голову.

Коли довкола немає об'єктивів камер, він зовсім інший. Він грає поганого хлопця перед камерами.

Я думаю, йому подобаються фільми про кохання, і коли він їх дивиться, то трохи плаче. І це зовсім непогано. Коли я дивлюсь якісь сентиментальні фільми, теж можу пустити сльозу", – розповів Усик.

Нагадаємо, що поєдинок за абсолют між Усиком та Ф'юрі досі офіційно не оголошений. За останньою інформацією, поєдинок двух видатних боксерів сучасності відбудеться 29 квітня у Саудівській Аравії або Великій Британії.

А тим часом, Ентоні Джошуа, у якого Усик забрав усі чемпіонські пояси, офіційно оголосив свій наступний поєдинок. 1 квітня Ей Джей екзаменуватиме американського боксера Джермейна Франкліна.