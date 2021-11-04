Битва за три пояси: Усик розповів про найкращий поєдинок у своїй кар'єрі

Український боксер Олександр Усик зізнався, що поєдинок з Ентоні Джошуа був для нього найцікавішим. Також він розповів з ким би ще хотів позмагатися.

"Хотів би зустрітися з ще одним британцем"

За словами Олександра Усика, поєдинок з Джошуа був для нього найкращим у кар'єрі. Якщо ж українцеві вдасться перемогти його знову, то хотів би зустрітися з ще одним британцем.

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Я вже бився з багатьма чудовими британськими боксерами. Всі вони на свій лад були класними, але Джошуа для мене був найцікавішим, тому йшлося про три пояси. Ймовірно, мій виступ у поєдинку з Ентоні був найкращим у моїй кар'єрі, і якщо я поб'ю його знову, то далі я хотів би зустрітися з ще одним прекрасним британським боксером,

– зазначив Усик.

Олександр мав на увазі Тайсона Ф'юрі.

Що відомо про реванш між Усиком та Джошуа