Нереальна потужність: Усик показав тренування з величезним молотом – відео

Український боксер Олександр Усик готується до повернення на ринг. Наступним суперником українця може стати непереможний британець Джо Джойс.

Джерело: інстаграм usyk17.promotions

34-річний спортсмен виклав відео зі свого тренування. Усик жорстко працює з величезним молотом.

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"Важка праця завжди окупається", – написали в акаунті Усика.

Що відомо про бій Усик – Джойс

Всесвітня боксерська організація (WBO) готова схвалити бій Джошуа та Ф'юрі. Відтак, Джошуа не доведеться проводити захист титулу проти Усика у наступному поєдинку. Усик – офіційний претендент.

Ймовірно, команди Джошуа та Ф'юрі заплатять Усику відступні, щоб той не вимагав бою за титул. Промоутер Едді Хірн заявляв, що Усик хоче 2,7 мільйона доларів відступних.

У команді Джойса заявили, що в поєдинку з Усиком на кону може бути тимчасовий титул чемпіона WBO або ж вони просто визначать претендента на титул.