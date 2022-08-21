Побачив в очах Джошуа, що він відчув свою перемогу, – Усик про свої проблеми у 8 – 9 раундах

Олександр Усик та Ентоні Джошуа провели рівний реванш у Саудівській Аравії. Українському боксеру вдалось захистити чемпіонські титули.

Усик: Це стало сюрпризом

Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Але цього разу звитяга далась ще складніше. Двоє з трьох суддів віддали перевагу українцю. Натомість американець Гленн Фельдман був на боці Джошуа 113:115. Тому перемога боксеру з України дісталась за роздільним рішенням суддів, пише 24 канал.

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Цей момент відзначив Олександр. Саме у суддівських рішеннях можна знайти різницю між першою та другою зустрічами.

Нагадаємо, що українець Віктор Фесечко та британець Стів Грей віддали перевагу нашому боксеру – 116:112 та 115:113.

Усик на пресконференції виділив 8-й та 9-й раунди, які він відверто віддав супернику з Великої Британії. На секунду навіть здалось, що Ентоні зможе взяти реванш в українця. Але наш козак не опустив руки та видав розкішну 3-хвилинку у 10-му раунді.

Український боксер розповів, що у 8-му раунді побачив в очах Джошуа те, що він відчув свою перемогу. На щастя, чемпіонські пояси повертаються в Україну.

Він відрізнявся тим, що хоча я можу контролювати свої емоції, я трішки, але переживав. Особисто у дев'ятому раунді. Це стало сюрпризом. Ентоні у той час, коли був восьмий раунд, вважав, що переміг, я побачив це в його очах. Можливо, цього і не було, не знаю. Але я повторював собі: "Ти не можеш зупинитися". Доволі багато стояло на кону. І слава Богу, що перемога є, пояси їдуть до України. Україна переможе,

– сказав Усик.

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