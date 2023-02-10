В Туреччині стартував товариський турнір Winter Cup-2023. Участь у ньому беруть три українські клуби Полісся, Верес та Ворскла, а також чемпіон Естонії Левадія.

До теми Усик сфотографувався з трофеєм Winter Cup, але на поле не вийшов: Полісся впоралось без нього

Очікувалось, що за житомирську команду зіграє боксер Олександр Усик. Торік чемпіон світу у надважкій вазі виходив на поле за Полісся, а команда тоді стала переможцем змагання.

Цього року у першому турі Олександр не грав, хоча команда змогла переграти Верес в серії пенальті після гарячої нічиєї (3:3). Після матчу Усик зазначив, що має проблеми з ногою, тому не знає, чи вийде зіграти за Полісся.

Я хочу зіграти, але у мене є невеличкі складнощі з лівою ногою. Ми з моїм тренерським штабом вирішимо, зіграю я чи ні. Емоції гарні. Сьогодні було тренування і я після нього швидко їхав сюди підтримати хлопців. Бачу, що вони виросли ментально. У них є мотивація, вони продовжують йти до мети. Це вища ліга, це перемоги,

– висловився боксер.

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Напередодні бою за абсолют

Відзначимо, що найближчим часом Усик має провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі. У серпні минулого року українець захистив пояси WBA, WBO та IBF у бою із Ентоні Джошуа.

Останній пояс WBC наразі належить як раз "Циганському королю". Він захистив його у поєдинку проти Дерека Чісори у грудні. Очікується, що бій Усик – Ф'юрі пройде в квітні у Саудівській Аравії.