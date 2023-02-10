В Турции стартовал товарищеский турнир Winter Cup-2023. Участие в нем принимают три украинских клуба Полесья, Верес и Ворскла, а также чемпион Эстонии Левадия.

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Ожидалось, что за житомирскую команду сыграет боксер Александр Усик. В прошлом году чемпион мира по сверхтяжелому весу выходил на поле за Полесье, а команда тогда стала победителем соревнования.

В этом году в первом туре Александр не играл, хотя команда смогла обыграть Верес в серии пенальти после горячей ничьей (3:3). После матча Усик отметил, что у него проблемы с ногой, поэтому не знает, выйдет ли сыграть за Полесье.

Я хочу сыграть, но у меня есть небольшие сложности с левой ногой. Мы с моим тренерским штабом решим, сыграю ли я или нет. Эмоции хорошие. Сегодня была тренировка и я после нее быстро ехал сюда поддержать ребят. Вижу, что они выросли ментально. У них есть мотивация, они продолжают идти к цели. Это высшая лига, это победы,

– высказался боксер.

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В преддверии боя за абсолют

Отметим, что в ближайшее время Усику предстоит провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри. В августе прошлого года украинец защитил пояса WBA, WBO и IBF в бою с Энтони Джошуа.

Последний пояс WBC принадлежит как раз "Цыганскому королю". Он защитил его в поединке против Дерека Чисоры в декабре. Ожидается, что бой Усик-Фьюри пройдет в апреле в Саудовской Аравии.