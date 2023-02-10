Полісся – Верес 3:3 (пен – 4:3)

Голи: Грицук, 2, Грицук, 21 (пен), Блізніченко, 44 (автогол) – Шестаков, 39, Гайдучик, 60 (пен), Пасіч, 89.

У Туреччині в Белеку стартував другий розіграш Winter Cup. Це товариський турнір, в якому приймають участь українські клуби під час зимових тренувальних зборів, пише 24 канал.

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Цього року серед учасників знайшлось місце і для Левадії, яка є чемпіоном Естонії. Україну ж представляють полтавська Ворскла, рівненський Верес та житомирське Полісся.

Останні дві команди і зійшлись у матчі-відкритті. Очікувалось, що за Полісся зіграє український боксер Олександр Усик. Напередодні гри чемпіон світу у надважкій вазі зробив фото з трофеєм Winter Cup.



Усик тримає в руках трофей Winter Cup / телеграм-канал Футбол 2.0

Боксер зайняв місце на трибунах. Там Олександр повеселив публіком своїми кумедними окулярами.

Усик на трибунах Winter Cup / телеграм-канал Футбол 2.0

Втім на гру з Вересом Усик не потрапив навіть на лаву запасних. Це не завадило житомирському клубу на пару з суперником продемонструвати яскраву гру із шістьма голами.

Всього за 20 хвилин у складі Полісся дублем відзначився Василь Грицук. Верес відповів голом Шестакова після кутового, але перед перервою автогол Блізніченка знову подарував супернику перевагу у два м'ячі.

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Відновити паритет рівненський клуб зміг в кінці другого тайму. Гайдучик реалізував пенальті, а Пасіч опинився першим на м'ячі під час прострілу з флангу. За правилами турніру в разі нічиєї команди переходять одразу до серії пенальті.

Там перемога дісталась Поліссю. Команда Калітвінцева реалізували всі чотири свої удари, тоді як Верес підвели Гайдучик і Дахновський. Нагадаємо, що другий матч Winter Cup відбудеться також сьогодні – Ворскла протистоятиме Левадії. Початок – о 18:30 за київським часом.