Усик про те, чи вдарить Селезньова: Я безкоштовно людей не б'ю

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії Олександр Усик став гостем аналітичної футбольної програми.

У компанії журналістів і ексфорварда збірної України Євгена Селезньова боксер обговорив результати матчу Ліги Європи між київським Динамо і Брюгге.

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Усик спілкувався українською

Суперважковаговик домовився з телеведучим Володимиром Кобельковим спілкуватися протягом ефіру українською. Футболіст, який став гостем студії, надихнувся прикладом боксера і також почав відповідати на запитання ведучого українською мовою.

"Ми його трохи зачепили. Перед студією я запропонував Жені говорити українською. Ми ж медійні люди. Можливо, будемо працювати на телебаченні. Плюс з'явився закон з 16 січня, що потрібно говорити українською", – пояснив Усик.

У той же час, суперважковаговик запропонував нападнику говорити так, як йому зручно, на що той жартома запитав, якою рукою вдарить його в такому випадку боксер – правою або лівою.

"Я безкоштовно людей не б'ю", – відповів Усик.