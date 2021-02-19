Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Александр Усик стал гостем аналитической футбольной программы.

В компании журналистов и экс-форварда сборной Украины Евгения Селезнева боксер обсудил результаты матча Лиги Европы между киевским Динамо и Брюгге.

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Усик общался на украинском

Супертяжеловес договорился с телеведущим Владимиром Кобельковым общаться в течение эфира на украинском. Футболист, который стал гостем студии, вдохновился примером боксера и начал отвечать на вопросы ведущего на русском языке.

"Мы его немного задели. Перед студией я предложил жене говорить на украинском. Мы же медийные люди. Возможно, будем работать на телевидении. Плюс появился закон с 16 января, что нужно говорить на украинском", – пояснил Усик.

В то же время, супертяжеловес предложил нападающему говорить так, как ему удобно, на что тот в шутку спросил, какой рукой ударит его в таком случае боксер – правой или левой.

"Я бесплатно людей не бью", – ответил Усик.