"Мені потрібен цей бій": Усик розповів про підготовку до майбутнього поєдинку із Ф'юрі
Джерело:Sky Sports
Український боксер ще не підписав контракт на бій за звання абсолютного чемпіона, але вже готується до суперника. Олександр висловив своє ставлення до "Циганського короля".
У серпні минулого року Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Цим українець захистав звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.
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Тріумф відкрив перед Олександром шлях до поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Суперником має стати Тайсон Ф'юрі, адже саме йому належить пояс WBC.
Наразі представники боксерів намагаються узгодити угоду задля проведення поєдинку. Сам же Усик висловив свою думку щодо зустрічі із "Циганським королем".
Мені потрібен цей бій з Ф'юрі. І я думаю, що йому цей поєдинок також потрібний. Він важливий для нас обох, чотири титули суперважкої ваги ще ніколи не належали одному боксеру. Я його не боюся. Це буде черговий бій проти боксера, який ще не програвав і володіє одним титулом. Ту роботу, яку я роблю, я так само багато робитиму: плаватиму, бігатиму, боксуватиму. Будуть якісь нові вправи, бо Тайсон дещо інший спортсмен. Він великий та високий. Зміниться підхід до боксу, а так роботи менше не стане, навіть більше. Я набиратиму ту вагу, яка мені потрібна для виконання моєї роботи. Звичайно, Ф'юрі буде складнішим для мене, ніж Джошуа. Там інший стиль, він більш нахабний. Мене він не дратує,
– висловився Усик.
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Коли зійдуться Усик та Ф'юрі
- Нагадаємо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона міг пройти у грудні минулого року, однак Олександр відмовився битися у 2022-му через пошкодження.
- Після цього Тайсон вирішив пошукати нового суперника на 3 грудня. Спочатку він викликав на бій Джошуа, але той не підписав контракт.
- Вибір пав на Чісору, якого "Циганський король" переміг у десятому раунді.
- Очікується, що Усик і Ф'юрі мають зустрітись наприкінці квітня 2023 року, скоріше за все – 29-го.
- Обидва боксери ще не програвали у своїй кар'єрі: українець переміг у всіх 20-ти поєдинках, Ф'юрі виграв 32 боя при одній нічиїй.
- Якщо ж бій із Тайсоном зріветься, то команда Усика буде організовувати йому обов'язковий захист проти Даніеля Дюбуа.