В августе прошлого года Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Этим украинец защищал звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

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Триумф открыл перед Александром путь к поединку за звание абсолютного чемпиона. Соперником должен стать Тайсон Фьюри, ведь именно ему принадлежит пояс WBC.

Представители боксеров пытаются согласовать соглашение для проведения поединка. Сам же Усик высказал свое мнение по поводу встречи с "Цыганским королем".

Мне нужен этот бой с Фьюри. И я думаю, что ему этот поединок тоже нужен. Он важен для нас обоих, четыре титула супертяжелого веса еще никогда не принадлежали одному боксеру. Я его не боюсь. Это будет очередное сражение против боксера, который еще не проигрывал и владеет одним титулом. Ту работу, которую я делаю, я так же буду много делать: плавать, бегать, боксировать. Будут какие-то новые упражнения, потому что Тайсон несколько другой спортсмен. Он велик и высок. Изменится подход к боксу, а так работы меньше не станет даже больше. Я буду набирать вес, который мне нужен для выполнения моей работы. Конечно, Фьюри будет сложнее для меня, чем Джошуа. Там другой стиль, он более наглый. Меня он не раздражает,

– высказался Усик.

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Когда сойдутся Усик и Фьюри