У серпні минулого року Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Цим українець захистав звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.

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Тріумф відкрив перед Олександром шлях до поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Суперником має стати Тайсон Ф'юрі, адже саме йому належить пояс WBC.

Наразі представники боксерів намагаються узгодити угоду задля проведення поєдинку. Сам же Усик висловив свою думку щодо зустрічі із "Циганським королем".

Мені потрібен цей бій з Ф'юрі. І я думаю, що йому цей поєдинок також потрібний. Він важливий для нас обох, чотири титули суперважкої ваги ще ніколи не належали одному боксеру. Я його не боюся. Це буде черговий бій проти боксера, який ще не програвав і володіє одним титулом. Ту роботу, яку я роблю, я так само багато робитиму: плаватиму, бігатиму, боксуватиму. Будуть якісь нові вправи, бо Тайсон дещо інший спортсмен. Він великий та високий. Зміниться підхід до боксу, а так роботи менше не стане, навіть більше. Я набиратиму ту вагу, яка мені потрібна для виконання моєї роботи. Звичайно, Ф'юрі буде складнішим для мене, ніж Джошуа. Там інший стиль, він більш нахабний. Мене він не дратує,

– висловився Усик.

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Коли зійдуться Усик та Ф'юрі