Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) в ніч з 31 жовтня на 1 листопада переміг британського боксера Дерека Чісору (32-10, 23 КО) одноголосним рішенням судів.

Усик заробив за бій в два з половиною рази менше свого суперника. Про це повідомляє Sky Sports.

Як це було Усик у важкому поєдинку переміг Чісору

Спочатку планувалося, що Усик заробить 2,2 мільйона фунтів стерлінгів а Чісора – 6,9 мільйона. Але через пандемію коронавірусу і карантин гонорари скоротилися. У підсумку, Усику дісталося 1,5 мільйона фунтів стерлінгів, а Чісорі – 4 мільйони.

Як Усик перемагав Чісору: головне

Український боксер здобув перемогу рішенням суддів, адже бій тривав усі 12 раундів. Боксери активно розпочали поєдинок, але українець виглядав значно краще на ринзі.

П'ятий раунд у дечому був переломним: Усик вже почав займати центр рингу та розкручувати Чісору. Дерек важко задихав й Усик почав бомбардувати британця своїми ударами.

Передостання трихвилинка також була за Усиком, який продовжив викидати важкі "двійки". Чісора вже боксував з опущеною головою і дивом не впав… Все ж бій пройшов усі 12 раундів й Усик здобув перемогу рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку Усик повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.