Український боксер Олександр Усик 31-го жовтня провів другий бій у суперважкій вазі. Непереможний Усик рішенням суддів переміг британця Дерека Чісору. Українець опублікував відео, що відбувалося за кулісами його бою.

На ютуб-каналі USYK17 з'явилося відео, що відбувалося за кулісами поєдинку Усика проти Чісори. Про це повідомляє 24 канал.

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Що було за кулісами бою

На відео показано, як боксери з'являлися на стадіон, де відбувся поєдинок. Також показаний приїзд зіркових гостей, зокрема колишнього боксера Тоні Белью.

Окрім того, режисери відео показали, якою була атмосфера у роздягальнях боксерів. Якщо Чісора був веселий, то Усик – повністю сконцентрований.

Також на відео є фрагменти виходу боксерів у ринг та власне хайлайти бою.

Дивіться відео за кулісами Усик – Чісора

Усик переміг Чісору: що відомо?

Українець здобув перемогу над Дереком Чісорою одноголосним рішенням суддів. Чісора провів кращий старт бою, але Усик перехопив ініціативу та зумів виграти поєдинок.

За інформацією ЗМІ, Усик заробив 1,5 мільйона фунтів стерлінгів, Чісора – 4 мільйони.

Всього Усик завдав по суперникові 674 ударів, 194 з яких виявилися точними (29%), 25 з них припали до корпусу. Чісора відповів 625 ударами, з меншою точністю у 22% (139 досягли мети).