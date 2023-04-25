У нього більше перемог нокаутом, – Усик порівняв свою тактику ведення бою та Залужного
Джерело:ютуб-канал "Київський торт"
Український чемпіон світу Олександр Усик поділився враженнями від зустрічі із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Боксер порівняв тактику бою.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF зауважив, що прийшов на зустріч не з порожніми руками. Олександр Усик відзначив, що зустріч не була тривалою через щільний графік Валерія Залужного, але теплою.
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Усик: Це справжній військовий
Боксер вкотре переконався у професіоналізмі нашого головнокомандувача ЗСУ. Також Усик порівняв свою тактику ведення бою із схемами Залужного. Олександр розповів, у кого в активі з них двох більше нокаутів.
"Дуже приємна людина. Я недовго з ним бачився, подарував Валерію Федоровичу один презент невеликий і все. Але по роботі можна сказати, що це дуже професійна людина. Те, що він робить, як робить. Це справжній військовий", – сказав Усик.
Тактики ведення бою схожі у Залужного та Усика? У нього більше перемог нокаутом,
– зауважив боксер.
Відзначимо, що Валерій Залужний став справжнім прикладом мужності та генієм тактики ведення бою проти безжального російського ворога для усього світу.
Як Усик допомагає Україні за межами рингу
- Натомість Олександр Усик теж встигає не лише боксувати. На початку повномасштабної війни боксер вступив до лав тероборони Київської області. Згодом після вмовлять військових вирушив на реванш проти Ентоні Джошуа, у якому вдруге переміг британця.
- Після чого повернувся в Україну та став фінансово допомагати українцям та захисникам. Він взявся за відбудову житлового масиву, влаштовував благодійні вечори, віддає речі зі своїми автографами на аукціони та зустрічається із пораненими бійцями. Також Усик став одним із перших амбасадорів платформи UNITED24.
- Усик повністю відмовився від мови, якою розмовляє ворог у повсякденному житті.
- У 2023 році Олександр міг отримати шанс стати абсолютним чемпіоном світу, але Тайсон Ф'юрі в останній момент злився із перемовин.