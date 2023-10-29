Був здивований нокдауном, – Усик прокоментував бій Ф'юрі проти Нганну

У суботу, 28 жовтня, відбулося боксерське шоу між Тайсоном Ф'юрі та колишнім чемпіоном ММА Френсісом Нганну. Цей бій відвідав Олександр Усик, який свій наступний поєдинок проведе саме проти британського боксера.

У комерційному бою перемогу здобув Тайсон Ф'юрі, хоча вона виглядала зовсім непереконливо. Британець вже у третьому раунді опинився в нокдауні та виграв лише завдяки роздільному рішенню суддів.

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Усик був здивований нокдауном Ф'юрі

Після виставкового поєдинку всі поціновувачі боксу очікували на оголошення дати бою за абсолют між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, проте цього не сталося.

Українець, який спостерігав за поєдинком разом із Кріштіану Роналду, піднявся у ринг до "Жадібного пуза" та обговорив наступний бій. При розмові фігурувала дата 23 грудня, але офіційного оголошення так і не відбулося. Після чого спортсмени влаштували дуель поглядів, у якій перемогу здобув українець.

По завершенню вечора боксу Олександр Усик прокоментував перемогу свого наступного суперника над Френсісом Нганну. Він не перебував у ейфорії через слабкий бій у виконанні Тайсона Ф'юрі, але зізнався, що був здивований нокдауном.

У мене було враження, що Ф’юрі грав. Не думаю про те, що він вдавав, ніби спить, але я буду тренуватися на 100 відсотків. Але послухайте, це бокс. Можливо, це був елемент несподіванки. Можливо. Я думаю, що це було шоу. Побачимося 23 грудня. Не знаю, чи зробив нокдаун мене більш впевненим. Я поняття не маю.



Нганну – чемпіон світу з ММА, у нього сильний удар. Крім того, є елемент несподіванки. Можливо, Тайсон Ф'юрі не сприйняв це серйозно: "О, це боєць ММА, бла-бла-бла". Я не знаю. Звичайно, я був здивований нокдауном. Я дивився на це та сказав: "Ох, Френсісе! Будь обережним, будь ласка!" Я говорив: "Тайсоне! Джеб, джеб, джеб, рухайся, джеб!" Так і казав,

– розповів Усик.

Зазначимо, що після поєдинку Тайсон Ф'юрі також прокоментував бій та удар Нганну, після якого британський боксер опинився на настилі. Він заявив, що поважає суперника та підкреслив, що той дав йому "один із найважчих боїв за останні десять років".