Усик провів тренування з легендарним Холіфілдом: відео перед реваншем із Джошуа

Вже 20 серпня Олександр Усик буде захищати чемпіонські титули IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний The Ring. Перед реваншем проти Ентоні Джошуа український боксер мав зустріч із легендою боксу.

Можливо, отримав поради від легенди

Олександр Усик провів спільне тренування з Евандером Холіфілдом. Українець покрутив разом педалі на велотренажерах із колишнім чемпіоном.

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Усик практично не розмовляє англійською, але спробував перекинутись словами з Холіфілдом щодо своєї підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа.

Цей момент на об'єктив камери записав український боксер Сергій Лапін, як у себе у твітері позначив журналіст Майкл Бенсон.

Тренування Усика та Холіфілда: дивіться відео

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