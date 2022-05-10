Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу від DAZN
Джерело:DAZN
Олександр Усик продовжує готуватись до реваншу проти Ентоні Джошуа. Український боксер очолив авторитетний рейтинг від DAZN.
Очолив рейтинг, скинувши мексиканця з вершини
DAZN оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Олександру Усику вдалось вирватись на першу позицію, скинувши з неї Сауля Канело Альвареса.
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Відзначимо, що Канело зазнав другої поразки у своїй кар'єрі. Мексиканський боксер сенсаційно програв за одноголосним рішенням суддів росіянину Дмитру Біволу, який зберіг за собою титул WBA.
Така поразка опустила Канело на третю сходинку рейтингу. Одразу за спиною українця розташувався Теренс Кроуфорд.
Усик став єдиним представником України у цьому рейтингу. Нещодавно авторитетне видання The Ring теж оновило свій рейтинг, у якому було два українці – Усик та Василь Ломаченко. Олександр посів 2-ге місце, поступившись якраз Альваресу. Невеличкий реванш від українського боксера.
А от Ломаченко зайняв 7-му позицію.
У рейтингу від DANZ немає майбутнього суперника Усик – Ентоні Джошуа. За те є інший британець Тайсон Ф'юрі, який оголосив про закінчення кар'єри після перемоги над Ділліаном Уайтом.
Топ-10 найкращих боксерів світу від DAZN
- Олександр Усик
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Наоя Інуе
- Еррол Спенс
- Дмитро Бівол
- Тайсон Ф'юрі
- Джордж Камбосос
- Стівен Фултон
- Шакур Стівенсон
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Вже влітку 2022 року прихильники боксу побачать повернення Усик на професійний ринг. Олександр спробує вдруге побити Джошуа. Ентоні теж не чекає легкої прогулянки у реванші проти українця, але хоче нокаутувати опонента.
- У боксерській спільноті віддають перевагу боксеру з України.
- Заради цього реваншу Усик виїхав із України, яка потерпає від агресії Росії. Олександр спробує боксом зібрати для рідної країни якомога більше грошей, які підуть на потреби українського народу.
- За словами промоутера британця Едді Хірна, реванш відбудеться 23 липня. Не виключено, що боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії. Однак розглядають варіант із Великою Британією.
- Менеджер українця Егіс Клімас запевнив, що Усик підійде до реваншу у повній бойовій готовності.
- Олександр сам заявляв, що готує сюрпризи для суперника.