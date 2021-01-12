Потенційних суперників в Олександра Усика стає все більше. Кубинський боксер Френк Санчес заявив про бажання вийти на ринг з українцем.

Наразі рішення щодо бою Олександра Усика та Ентоні Джошуа літає у повітрі, тому інші боксери не гають часу та активно висловлюються про поєдинок з українцем, пише Boxingnews24.com.

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Потенційний суперник Усика

Черговим потенційним суперником боксера з України може стати непереможний кубинець Френк Санчес. Він хоче поборотись з Усиком за пояс WBO у тому випадку, якщо чинний чемпіон Ентоні Джошуа залишить його вакантним.

Що відомо про Френка Санчеса? 28-річний боксер дебютував на професійному ринзі у 2017 році, нокаутувавши у першому раунді Джастіна Торнтона. З 2019-го року володіє титулом WBO-NABO у важкій вазі. Всього провів на ринзі 18 поєдинків, у них ще жодного разу не знав смаку поразок.

Зараз найближчим до бою є Джо Джойс, який посідає першу сходинку у рейтингу запасних варіантів Олександра. Також у цьому списку знайшлось місце Джозефу Паркеру, який повинен був 12 грудня провести бій з Джуніором Фа. Але на боксера з Нової Зеландії несподівано чекає операція.