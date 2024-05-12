У списку чотири топ-зірки: ким з боксерів захоплюється Усик

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився своїми вподобаннями серед професійних боксерів. У переліку кумирів уродженця Симферополя знайшлося місце для двох українців.

Олександр Усик вже вписав своє ім'я в історію світового боксу, ставши абсолютом в крузервейті. Наразі українець готується до "бою століття", щоб вперше за останні 25 років об'єднати всі титули в хевівейті.

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Хто з боксерів надихає Усика

Напередодні поєдинку Усик поспілкувався з представниками медіа. Непереможений чемпіон назвав імена своїх кумирів, які досі його надихають на звершення та служать взірцем.

"Для мене кумири – це Мухаммед Алі та Евандер Холіфілд. Я люблю Майка Тайсона, Леннокса Льюїса, але моє серце належить Холіфілду та Алі. І ще братам Кличкам, бо вони українці.

При цьому Мухаммед Алі – не лише хороший боксер, а й хороша людина. Він боровся за права людей", – сказав Усик.

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