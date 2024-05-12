У списку чотири топ-зірки: ким з боксерів захоплюється Усик
Джерело:Mail Sport Boxing
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився своїми вподобаннями серед професійних боксерів. У переліку кумирів уродженця Симферополя знайшлося місце для двох українців.
Олександр Усик вже вписав своє ім'я в історію світового боксу, ставши абсолютом в крузервейті. Наразі українець готується до "бою століття", щоб вперше за останні 25 років об'єднати всі титули в хевівейті.
Читайте також "Не якщо, а коли": Усик розповів, чи завершить кар'єру після поєдинку з Ф'юрі
Хто з боксерів надихає Усика
Напередодні поєдинку Усик поспілкувався з представниками медіа. Непереможений чемпіон назвав імена своїх кумирів, які досі його надихають на звершення та служать взірцем.
"Для мене кумири – це Мухаммед Алі та Евандер Холіфілд. Я люблю Майка Тайсона, Леннокса Льюїса, але моє серце належить Холіфілду та Алі. І ще братам Кличкам, бо вони українці.
При цьому Мухаммед Алі – не лише хороший боксер, а й хороша людина. Він боровся за права людей", – сказав Усик.
Усик проти Ф'юрі: останні події
- Нагадаємо що Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик визначать абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі 18 травня. Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді.
- Першим до столиці Саудівської Аравії прибув "Циганський король", який встиг похизуватися "кубиками" на животі.
- Олександр Усик теж завершив тренувальний табір.
- Разом зі своєю командою та незмінним талісманом чемпіон прилетів до Ер-Ріяду 10 травня.
- Зазначимо, що переможець битви перебуватиме в статусі абсолюту лише два тижні. Після цього IBF забере свій пояс.