Вже 18 травня в столиці Саудівської Аравії відбудеться історична подія у світі боксу, де на рингу зустрінуться Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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У літаку до Ер-Ріяда з переможним талісманом

У своїх соцмережах Усик повідомив, що вилетів у Саудівську Аравію разом зі своєю командою.

"Ми вже близько! 18.05", – зазначив українець у підписі до фото.



Олександр Усик та його команда в літаку / Фото з інстаграму боксера

Разом із собою боксер взяв іграшку-віслючка, яка була з ним на бою з Ентоні Джошуа. Усик розповідав, що цю іграшку йому подарувала донечка як талісман, щоб він був поруч з ним.



Олександр Усик з іграшкою від донечки / Фото з інстаграму боксера

Важливо! Переможець бою Усик – Ф'юрі отримає спеціальний пояс абсолютного чемпіона, а також унікальний годинник.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі прибув в Ер-Ріяд ще 4 травня.