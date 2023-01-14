Усик кинув виклик Соловйову: боксер нагадав головному пропагандисту Росії долю Геббельса

Український боксер Олександр Усик в прямому ефірі поспілкувався зі своїми підписниками. Чемпіон відповів на гострі політичні питання, пов'язані з російською агресією.

Чемпіон світу з боксу у надважкому дивізіоні Олександр Усик розпочав інформаційну війну проти російських загарбників. В новій серії стріму від українського боксера добряче дісталося російському пропагандисту Соловйову. Щоправда, поки що тільки словесно.

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Усик: Соловйов, ти знаєш, як закінчив Геббельс?

Олександр Усик нагадав рупору Кремля долю нацистського злочинця Геббельса. Адже російський недожурналіст спотворює інформацію за лекалами "геббельсівської пропаганди".

"Деякі панове на своєму ТБ кричать, який я негідник. Солов'юше, до тебе звертаюся. Ти знаєш, як закінчив Геббельс? Соловйов, ау! Ви знаєте, як закінчив Геббельс. За деякими даними, вони з дружиною наклали на себе руки.

А перед цим дружина отруїла своїх шістьох дітей. Тобто спочатку вони вбили шістьох дітей, а потім застрелилися самі. Так, я, можливо, і клоун, і ще хтось. Але коли ви про червоні лінії розповідаєте… Суверенна держава може йти куди завгодно – в НАТО, не в НАТО.

І ми по суті хочемо йти в НАТО, це наша мета. Чому ми, суверенна держава з гімном, з прапором, із президентом, зі своїм народом, не можемо обирати, куди йти?", – сказав Усик.

Відео з виступом Усика