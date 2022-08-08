Усик лякає Джошуа неймовірною формою: відео з тренування
Джерело:Інстаграм usyk17.promotions
Український боксер продовжує підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа, котрий назначено на 20 серпня. Олександр показав фрагмент одного зі своїх тренувань, де вразив своїх вболівальників неймовірною фізичною формою
Менше двох тижнів залишилось до довгоочікуваного поєдинку за участю Олександра Усика. Українець готується до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа, який пройду в Джидді.
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Для підготовки Усик обрав саме країну проведення бою – Саудівську Аравію. Вчора боксер показав коротеньке відео, як тренується до битви з Джошуа. Що сказати, фізична форма Олександра вражає!
Як тренується Олександр Усик:
Цілком ймовірно, що це відео не додасть впевненості Ентоні Джошуа. Нещодавно новий тренер британця Роберт Гарсія розповів про психологічні проблеми AJ після поразок від Руїса та Усика.
Головне про бій Усика із Джошуа
- Поєдинок-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Бій прийме місто Джидда у Саудівській Аравії. Близько 40 тисяч фанатів зможуть подивитися його наживо.
- Перший бій між суперниками пройшов у вересні минулого року і завершився впевненою перемогою Усика по очках. Олександр хотів провести реванш в Україні, але через війну такий варіант відпав.
- У лютому Усик не побоявся повернутись в Київ, де вступив в лави тероборони. Правда, вже через місяць Олександр віддав перевагу боксерській кар'єрі та виїхав задля підготовки до бою з Джошуа.
- Після реваншу український боксер пообіцяв повернутись в Україну попри війну.
- Перед боєм боксер зробив подарунок усім українцям. Усик за власні кошти викупив права на трансляцію реваншу проти Джошуа.