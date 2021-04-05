Усик та Ломаченко стануть героями комп'ютерної гри

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко стануть героями комп'ютерного симулятора eSports Boxing Club. Загалом у цій грі буде представлено понад сотня боксерів.

Організатори пообіцяли, що в гру будуть представлені відомі боксери в різних епох.

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Окрім Усика та Ломаченка, буде можливість спробувати себе в ролі Теренса Кроуфорда, Шугара Рея Робінсона, Джо Фрейзера, Хорхе Лінареса, Роккі Марчіано, Джо Луїса, Роя Джонса молодшого, Артуго Гатті та інші.

В грі передбачений режим кар'єри, де у гравців буде можливість розвивати свого боксера, вивчаючи нові прийоми. А також брати участь у різноманітних турнірах, континентальних та світових боях.

Також передбачена можливість наймати тренерів та промоутерів.

Гра буде доступна на ПК, PS5 та Xbox Series X/S. Однак дата релізу поки невідома.

Відео анонсу гри eSports Boxing Club