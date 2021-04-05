Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко станут героями компьютерного симулятора eSports Boxing Club. Всего в этой игре будет представлено более сотни боксеров.

Организаторы пообещали, что в игре будут представлены известные боксеры из разных эпох.

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Кроме Усика и Ломаченко, будет возможность попробовать себя в роли Теренса Кроуфорда, Шугара Рея Робинсона, Джо Фрейзера, Хорхе Линареса, Рокки Марчиано, Джо Луиса, Роя Джонса младшего, Артуго Гатти и другие.

В игре предусмотрен режим карьеры, где у игроков будет возможность развивать своего боксера, изучая новые приемы. А также участвовать в различных турнирах, континентальных и мировых боях.

Также предусмотрена возможность нанимать тренеров и промоутеров.

Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Однако дата релиза пока неизвестна.

Видео анонса игры eSports Boxing Club