Промоутер українського супертяжа Олександра Усика (17-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів про деталі організації наступного бою свого підопічного.

Усик продовжує тренуватися, чекаючи поєдинок з досвідченим британцем Дереком Чісорою. Поки що організатори ніяк не визначаться з точною датою зустрічі. Слова Красюка цитує Tribuna.com.

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Це буде жовтень місяць. Швидше за все, Лондон. Справа в тому, що з 1 серпня уряд (Великобританії) дозволяє проводити заходи з глядачами. Не зі 100% відвідуваністю, але вони вже є.



А з 1 жовтня введуть дозволу на повноцінні заходи. Зараз Matchroom дозволили провести експеримент: організувати чемпіонат по снукеру, якщо я не помиляюся. Якщо цей експеримент виявиться успішним, в жовтні вже будуть події з масовою відвідуваністю,

– зазначив Красюк.

Усик – Чісора: коротко про бій