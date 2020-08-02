Промоутер привідкрив завісу таємниці, чому затягується організація бою Усика з Чісорою
Промоутер українського супертяжа Олександра Усика (17-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів про деталі організації наступного бою свого підопічного.
Усик продовжує тренуватися, чекаючи поєдинок з досвідченим британцем Дереком Чісорою. Поки що організатори ніяк не визначаться з точною датою зустрічі. Слова Красюка цитує Tribuna.com.
Дивіться також: Усик травмувався під час підготовки до Чісори: боксеру зробили операцію
Це буде жовтень місяць. Швидше за все, Лондон. Справа в тому, що з 1 серпня уряд (Великобританії) дозволяє проводити заходи з глядачами. Не зі 100% відвідуваністю, але вони вже є.
А з 1 жовтня введуть дозволу на повноцінні заходи. Зараз Matchroom дозволили провести експеримент: організувати чемпіонат по снукеру, якщо я не помиляюся. Якщо цей експеримент виявиться успішним, в жовтні вже будуть події з масовою відвідуваністю,
– зазначив Красюк.
Усик – Чісора: коротко про бій
- Олександр Усик повинен був провести бій проти Дерека Чісори 23 травня в Лондоні на O2 Arena. Але через пандемію коронавірусу цей бій перенесли.
- Нова дата бою Усик – Чісора, як і місце проведення, ще не узгоджені. Цілком ймовірно, що бій відбудеться в жовтні 2020 року.
- Боксери продовжують підтримувати форму, займаючись в залах.