Усик: Трошки скину вагу, щоб бути швидше на полі не руками, а ногами
Олександр вже неодноразово говорив про те, що йому подобається футбол. Одного разу у нього навіть була нагода вийти на поле, як гравець.
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Взимку Усик тренувався у складі Полісся на зборах в Туреччині. Боксер навіть взяв участь у матчі проти Вереса на товариському турнірі Winter Cup, відігравши 15 хвилин.
Однак тепер у боксера з'явилася нова ціль, заради якої він готовий скинути вагу.
"Я дуже хочу (зіграти в УПЛ). У мене вже була одна дитяча мрія, вона збулася. Я грав у Туреччині за професійну футбольну команду Полісся. А зараз, коли хлопці трошки попрацюють, з Божою допомогою – вища ліга.
І я думаю, що мені дадуть сім хвилин другого тайму зіграти у вищій лізі. Я буду готуватися до вищої ліги, трошки скину вагу, щоб бути швидше на полі не руками, а ногами. Так, центральний нападник, але можу по всьому полю бігати. Будківському нема за що хвилюватися. Коли ми грали в Туреччині, якраз я Пилипа замінив. Можна й у два форварди зіграти", – сказав український боксер.
Зазначимо, що після 3-х турів Першої ліги Полісся у своїй групі (разом із Карпатами) очолює турнірну таблицю.
Чим займається Усик після реваншу з Джошуа
- Нещодавно Усик приїхав у Житомир на гру Першої Ліги між Поліссям та Маріуполем. Боксер виконав перший удар по м'ячу та продовжив дивитись гру на трибунах.
- Також Олександр спробував свої сили у баскетболі. Окупанти зруйнували спортивний зал "Авангард" у Києві. Тому небайдужі вирішили провести благодійний матч за участі зірок. Зібрані кошти підуть на реконструкції спортивного комплексу.
- Окрім Усика на баскетбольний майданчик вийшли міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт, колишній захисник київського Динамо та збірної України Владислав Ващук, телеведучий Андрій Бєдняков, стендап-комік Марк Куцевалов та відомі у минулому баскетболісти – Ігор Харченко, Дмитро Корабльов та Олександр Лохманчук.
- Усик зустрівся з вболівальниками Полісся у одному з пабів у Житомирі. Боксер підписав фірмову футболку для житомирської 95-ї десантно-штурмової бригади, яку разом з необхідними речами передадуть на фронт.