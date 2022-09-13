Усик: Трошки скину вагу, щоб бути швидше на полі не руками, а ногами

Олександр вже неодноразово говорив про те, що йому подобається футбол. Одного разу у нього навіть була нагода вийти на поле, як гравець.

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Взимку Усик тренувався у складі Полісся на зборах в Туреччині. Боксер навіть взяв участь у матчі проти Вереса на товариському турнірі Winter Cup, відігравши 15 хвилин.

Однак тепер у боксера з'явилася нова ціль, заради якої він готовий скинути вагу.

"Я дуже хочу (зіграти в УПЛ). У мене вже була одна дитяча мрія, вона збулася. Я грав у Туреччині за професійну футбольну команду Полісся. А зараз, коли хлопці трошки попрацюють, з Божою допомогою – вища ліга.

І я думаю, що мені дадуть сім хвилин другого тайму зіграти у вищій лізі. Я буду готуватися до вищої ліги, трошки скину вагу, щоб бути швидше на полі не руками, а ногами. Так, центральний нападник, але можу по всьому полю бігати. Будківському нема за що хвилюватися. Коли ми грали в Туреччині, якраз я Пилипа замінив. Можна й у два форварди зіграти", – сказав український боксер.

Зазначимо, що після 3-х турів Першої ліги Полісся у своїй групі (разом із Карпатами) очолює турнірну таблицю.

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