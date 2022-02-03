Усик і Гвоздик зійшлися у безпрецедентній дуелі поглядів: гаряче фото битви боксерів

Олександр Усик та Олександр Гвоздик добрі друзі, адже разом підкорювали Олімпійські ігри у 2012 році та підтримували одне одного на профі-ринзі. Та на деякий час зірковим українським боксерам довелося стати суперниками. Принаймні, спробувати.

Гвоздик спробував налякати Усика

Олександр Усик відправився у Туреччину, щоб дебютувати за футбольний клуб Полісся на товариському турнірі Winter Cup. Суперниками житомирського клубу будуть Чорноморець, Верес і Металіст, повідомляє 24 канал.

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Здавалося, що Усик єдиний, хто буде наводити жах на суперників своєю потужністю. Та Металіст привіз гідного суперника для володаря поясів WBO, WBA, IBF у важкій вазі.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC харків'янин Олександр Гвоздик приїхав до Туреччини разом з Металістом.

Усик мав дебютувати за Полісся 3-го лютого, проте гру перенесли на наступний день. Боксер вирішив випустити пару та зійшовся у дуелі поглядів з Гвоздиком.

Гвоздик написав у своєму інстаграмі, що намагався налякати Усика й начебто у нього це вийшло. Та вже на наступному фото в інстаграмі боксери ледь стримувалися, щоб не розсміятися. Дружба є дружба!



Гвоздик та Усик / Фото з інстаграму Гвоздика