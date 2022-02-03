Гвоздик спробував налякати Усика
Олександр Усик відправився у Туреччину, щоб дебютувати за футбольний клуб Полісся на товариському турнірі Winter Cup. Суперниками житомирського клубу будуть Чорноморець, Верес і Металіст, повідомляє 24 канал.
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Здавалося, що Усик єдиний, хто буде наводити жах на суперників своєю потужністю. Та Металіст привіз гідного суперника для володаря поясів WBO, WBA, IBF у важкій вазі.
Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC харків'янин Олександр Гвоздик приїхав до Туреччини разом з Металістом.
Усик мав дебютувати за Полісся 3-го лютого, проте гру перенесли на наступний день. Боксер вирішив випустити пару та зійшовся у дуелі поглядів з Гвоздиком.
Гвоздик написав у своєму інстаграмі, що намагався налякати Усика й начебто у нього це вийшло. Та вже на наступному фото в інстаграмі боксери ледь стримувалися, щоб не розсміятися. Дружба є дружба!
Гвоздик та Усик / Фото з інстаграму Гвоздика
- Гвоздик закінчив кар'єру боксера ще у 2020 році й нещодавно заявив, що може спробувати себе у футболі. Згодом Усик розповів, що його колишній партнер по збірній Україні з боксу дійсно може вийти на футбольне поле.
- Усик і Гвоздик не можуть перетнутися у ринзі, адже різні за габаритами. Щодо футболу, то така нагода в бійців може з'явитися 11-го лютого, коли заплановано матч Полісся – Металіст.