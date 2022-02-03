Гвоздик попытался напугать Усика

Александр Усик отправился в Турцию, чтобы дебютировать за футбольный клуб Полесья на товарищеском турнире Winter Cup. Соперниками житомирского клуба будут Черноморец, Вереск и Металлист, сообщает 24 канал.

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Казалось, что Усик единственный, кто будет наводить ужас на соперников своей мощью. И Металлист привез достойного соперника для обладателя поясов WBO, WBA, IBF в тяжелом весе.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC харьковчанин Александр Гвоздик приехал в Турцию вместе с Металлистом.

Усик должен был дебютировать за Полесье 3 февраля, однако игру перенесли на следующий день. Боксер решил выпустить пару и сошелся в дуэли взглядов с Гвоздиком.

Гвоздик написал в своем инстаграме, что пытался напугать Усика и вроде бы у него это получилось. Но уже на следующем фото в инстаграме боксеры сдерживались, чтобы не рассмеяться. Дружба есть дружба!

Гвоздик и Усик / Фото из инстаграма Гвоздика