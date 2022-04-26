Усик готує несподівані сюрпризи для Джошуа у реванші
26 квітня 2022 , 17:23Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Вже влітку 2022 року Олександр Усик повинен вийти на ринг проти Ентоні Джошуа. Український боксер готовий здивувати суперника у реванші.
Усик: Я не можу відкрити карти
Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO вже перебуває у тренувальному таборі, де готується до реваншу проти Ентоні. У боксерській спільноті впевнені, що усі побачать на ринзі зовсім інший бокс від Усика та Джошуа.
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Це підтвердив сам український боксер. Олександр готує сюрпризи для суперника, але не став розкривати усі карти.
Цей бій буде іншим. Я не можу розкрити все. Я не можу відкрити карти. Натякну тільки, що маю намір поміняти свою стійку чи позицію,
– сказав Усик.
Реванш Усик – Джошуа: коротко про головне
- За словами промоутера британця Едді Хірна, реванш відбудеться 23 липня. Боксери вийдуть на ринг у Великій Британії або Саудівській Аравії.
- Наразі сторони ведуть перемовини, де узгоджують останні деталі.
- Заради підготовки до поєдинку Олександр покинув Україну та переїхав у Європу. Перед цим Усик був у лавах тероборони Києва.
- Перед реваншем українець змінив імідж.