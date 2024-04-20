Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі прокоментував зміну дати бою через травму Тайсона Ф'юрі. Олександр Гвоздик дав пораду Усику на випадок, якщо британець знову спробує дати задню.

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Порада Гвоздика для земляка

Український боксер відповів, що у бою з Нганну Ф'юрі вийшов відверто не готовим, адже вважає, що британець розібрався б з противником за кілька раундів.

Я взагалі не можу уявити, що у них там діється - хоче він, не хоче він? Тому що коли почнеш читати інтернет, то 10 людей каже, що він уже все, взагалі не тренується, а інші кажуть, що все це казка, і він там паше в залі. За логікою, напевно, одне з двох. Конкретно, що його там вдарили ліктем, щоб спеціально посікти - для мене це звучить занадто. Хоча все може бути, знову ж таки, я не можу цього виключати, але це вже занадто,

– розповів Гвоздик.

Також він зазначив, що були відео, де на Ф'юрі шолом, але у ньому теж можна розсікти брову. Гвоздик сподівається, що бій все-таки відбудеться, але, якщо британець знову спробує зірвати поєдинок, то Усик повинен мати альтернативний план.

Я думаю, що вже промаринували вони його вже точно достатньо. Якщо це було зроблено з цією метою, то вистачить тепер, щоб посолити. Ось саме зараз він уже має відбутися, мені здається, якщо причина в цьому. А якщо Ф'юрі це робить через те, що він відчуває, що він не готовий? Ну, значить, тоді нехай дійсно, як каже Саня, залишає титул, і Саня побоксує з іншим. З Хрговичем або з яким-небудь Паркером. Якось так,

– додав український боксер.

Відзначимо. Раніше через травму Тайсона Ф'юрі одним із варіантів суперників для українця вже розглядали Філіпа Хрговича.

Нагадаємо, що нещодавно Ф'юрі заявив, що перебуває у фантастичній формі, а також відзначив свою "секретну зброю".