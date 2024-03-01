Поставив нереальне завдання: Кличко дав пораду Ф'юрі перед боєм з Усиком

Легенда українського боксу та мер столиці Віталій Кличко уважно слідкує за підготовкою до "Бою століття". Ексчемпіон світу дав пораду "Циганському королю" перед поєдинком.

Віталій Кличко має зуб на Тайсона Ф'юрі. Саме "Циганський король" завдав поразки його брату Віталію, відібравши усі пояси.

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Що порадив Кличко

У Кличка-старшого поцікавилися, як Ф'юрі може перемогти Усика. На що легендарний боксер відповів у жартівливій формі. Він пригадав майже усі шкідливі звички "Циганського короля", від яких британець має позбутися.

Ф’юрі потрібно їсти менше шкідливої їжі, не вживати алкоголь і наркотики та добре підготуватися до цього бою,

– сказав мер Києва.

Віталій Кличко не наважився назвати переможця бою за абсолют, але зізнався, за кого вболіватиме.

"Усі очікують вкрай драматичного поєдинку, але ніхто у світі не може передбачити результат цього бою. Це надважка вага, тут кожен удар може виявитися вирішальним. І найбільшою помилкою буде говорити, хто переможе.

Звичайно, я тримаю кулаки за Усика. Я сподіваюся, що Олександр виявиться переможцем цього бою і привезе титул WBC назад в Україну. Але давайте подивімося", – розповів Кличко-старший.

Усик – Ф'юрі: головне про бій