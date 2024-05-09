"Важка робота зроблена": Усик завершив підготовку до бою з Ф'юрі

Наступного тижня стане відоме ім'я абсолютного чемпіона світу в королівському дивізіоні. Претендент на усі титули хевівейту Олександр Усик продемонстрував свою форму напередодні поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

18 травня в Ер-Ріяді відбудеться історична подія у світі боксу, якої не було понад 20 років. Непереможені боксери Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик визначать абсолютного чемпіона хевівейту.

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У якій формі Усик перед боєм з Ф'юрі

Володар чемпіонських титулів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик за дев'ять днів до поєдинку повідомив про завершення тренувального табору. Найважчі вправи та спаринги позаду.

"Важка робота зроблена", – підписав Усик публікацію в інстаграмі.

Олександр продемонстрував, що перебуває у відмінній формі.

Олександр Усик завершив табор / інстаграм боксера

Усик готовий до бою з Ф'юрі / інстаграм боксера

Додаткові бонуси переможцю битви за абсолют