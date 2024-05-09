Вся боксерська спільнота обговорює цю майбутню епохально подію. Експерти та бійці роблять свої прогнози, які аргументують, опираючись на власний досвід і розуміння улюбленого виду спорту.

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В очікуванні рівного бою

Своєю думкою про "бій століття" поділився чемпіон Великої Британії у надважкій вазі Фабіо Вордлі. Він оцінив обох боксерів та спрогнозував, що може статися в рингу в Ер-Ріяді:

"Ф’юрі може мати тенденцію розслаблятися та почуватися комфортно під час бою. Якщо він рухається в комфортному темпі, і він відчуває, що завдає удару, боксує відносно добре, він цілком може з радістю просто увійти в ритм, що дуже повторюється.

Хтось на зразок Усика може це усвідомити та дуже швидко клацнути, змінити темп і структуру ситуації, і він може повністю змінити те, як виглядає бій, знову ж таки, показавши різкість, надихнувшись і діючи зовсім по-іншому".

Також британець заявив, що не знає, хто є фаворитом, але вважає, що менталітет може зіграти вирішальне значення.

Вони раніше показували сумнівні виступи. Хто ж фаворит? Я не знаю. На думку людей, з якими я розмовляв в індустрії, багато з них схиляються до Усика. Здебільшого, це ґрунтується на менталітеті. Я думаю, що він більше зосереджений на поставленому завданні, зосереджений на роботі та більш відданий своєму завданню,

– сказав Вордлі.

Нагадаємо, що переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу хевівейту в епоху чотирьох поясів.

Важливо. Між боксерами восени має відбутися реванш. Його анонсував Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг. Туркі Аль аш-Шейх заявив, що поєдинок відбудеться 12 або 13 жовтня.

Хто такий Фабіо Вордлі