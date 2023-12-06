Ціль – знищити надважкий дивізіон: Вайлдер кинув виклик переможцю поєдинку Усик – Ф'юрі

Більше двох місяців залишається до історичного поєдинку Усик – Ф'юрі. Проте вже зараз "Бронзовий бомбардувальник" викликав на бій майбутнього абсолютного чемпіона.

Американський боксер Деонтей Вайлдер 23 грудня проведе бій проти Джозефа Паркера. Однак в думках "Бронзовий бомбардувальник" вже бореться за усі титули хевівейту.

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Вайлдер замахнувся на чемпіонство

38-річний нокаутер не сумнівається у своїх здібностях. Він поставив перед собою амбітну мету стати абсолютним чемпіоном.

Якщо в тебе є всі пояси, ти зобов'язаний битися зі мною... Моєю ціллю залишається знищення всього надважкого дивізіону,

– заявив Вайлдер.

Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер вже тричі бився з Тайсоном Ф'юрі. У першому поєдинку була зафіксована нічия, а у двох наступних "Бронзовий бомбардувальник" поступився.

У останньому бою Вайлдер двічі відправляв в нокдаун "Циганського короля", але зазнав поразки. Ф'юрі в 11-раунді поклав спати нокаутера, ледь не поставивши хрест на кар'єрі американця.