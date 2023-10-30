Усик нагадав Ф'юрі про бій 23 грудня: що відповів "Циганський король" – відео

Після непереконливої перемоги Тайсона Ф'юрі над Френсісом Нганну знову постало питання про дату бою за абсолют. Олександр Усик з цього приводу звернувся до "Жадібного пуза".

Після завершення комерційного поєдинку Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну організатори мали оголосити офіційну дату бою за абсолют. Проте цього не відбулося.

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Команда "Жадібного пуза" одразу заговорила про перенесення бою на пізніші терміни, хоча раніше наполягали на даті, яка прописана в контракті.

Олександр Усик записав відео, в якому нагадав Тайсону Ф’юрі про бій 23 грудня.

Агов, жадібний. Мій друг, Тайсон Ф’юрі. Я готовий на 23 грудня. А ти готовий?,

– сказав український чемпіон.

Усик звернувся до Ф'юрі: дивіться відео

Тайсон Ф'юрі оперативно відповів українцю.

Ти отримаєш наступним, – написав Ф’юрі.

Ф'юрі пригрозив Усику / instagram.com/tysonfury

Схоже на те, що Ф'юрі отямився після нокдауну Нганну, якщо знову перейшов до погроз. Проте форсувати події "Циганський король" не поспішає.