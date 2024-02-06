"Не дам тобі спокою: Усик записав послання боягузливому Ф'юрі – відео

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі вдруге уникнув битви проти Олександра Усика. Складається враження, що британець різними способами намагається вивести українця з рівноваги.

Безглузда травма, яку Тайсон Ф'юрі отримав під час спарингу, змусила організаторів бою за абсолют терміново змінювати плани. Поєдинок, про який мріяли усі уболівальники боксу, був на грані зриву.

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Усик попередив Ф'юрі

Втім, промоутери досить швидко знайшли вихід, перенісши бій на 18 травня. Проте наступний форс-мажор може дорого коштуватиме "Циганському королю".

Олександр Усик стійко сприйняв новину про перенесення бою. Однак український чемпіон застеріг свого примхливого суперника, що поєдинок відбудеться за будь-яких умов.

"Тайсоне, привіт, брате. Не бійся, я не дам тобі спокою", – сказав Усик.

Усик звернувся до Ф'юрі: дивіться відео

Ф'юрі уникає бою з Усиком