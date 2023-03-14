Не бійся, я не залишу тебе на самоті, – Усик відповів на образи Ф'юрі

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі продовжують свою словесну перепалку. Боксери наразі можуть посперечатись лише на словах, але аж ніяк не на ринзі.

Перемовини між сторонами ще тривають. Раніше була інформація, що боксери вийде одне проти одного на ринг наприкінці квітня 2023 року. Наразі Усик та Ф'юрі можуть лише словесно підігрівати інтерес до можливого спільного бою.

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Усик: Гей, жадібне пузо

Усик у манері "Циганського короля" відповів на образи Тайсона. Олександр вкотре обізвав британця "жадібним пузом". Українець зняв від на фоні біографії Ф'юрі "Під маскою".

Гей, жадібне пузо. Не бійся, я не залишу тебе на самоті,

– промовив Усик.

Усик відповів Ф'юрі: дивіться відео

Нещодавно "Циганський король" поставив ультиматум Усику. Британець заявив, що умовою їх бою буде розподіл гонорару у співвідношенні 70 на 30 на його користь. Олександр погодився на словесні умови зухвалого британського боксера, але своєю чергою теж поставив ультиматум Тайсону. Українець заявив, що готовий боксувати на таких умовах, але Ф'юрі повинен перерахувати 1 мільйон фунтів допомоги Україні одразу після бою.

Нагадаємо, що пояс WBC, яким володіє Ф'юрі, залишається єдиним, який потрібен українцю для здобуття звання абсолютного чемпіона світу. Раніше повідомлялось, що начебто команда одіозного Тайсона вже навіть вже забронювала лондонське "Вемблі".

На тлі можливих чуток про зірваний бій з'явилось кумедне відео за участю Жана Беленюка. Ніби то олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби може замінити Ф'юрі, якщо той відмовиться від поєдинку.