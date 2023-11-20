Байдуже на повагу Ф'юрі: Усик розповів про підготовку до бою за абсолют та ігри розуму

Уже 17 лютого 2024 року відбудеться перший в історії хевівейту бій за звання абсолюта, який володітиме одразу чотирма чемпіонськими поясами. У ньому визначатимуть сильнішого Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Спортсмени вже провели спільну пресконференцію та дуель поглядів. На цій події британський боксер поводився дуже нахабно та ледь не спровокував бійку, що, на думку українського чемпіона, є ознакою страху.

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Усик не думає про Ф'юрі

Олександр Усик поділився очікуваннями від майбутнього бою. Українець заявив, що поки не думає про британця на цьому етапі підготовки, а вся його енергія сконцентрована на проведенні максимально продуктивного тренувального табору:

Я поважаю Ф'юрі, а чи поважає він мене – мені байдуже. Я не думаю про бій, я думаю про спаринг, плавання, біг і все інше, через що я повинен пройти в тренувальному таборі. Я не думаю про Тайсона Ф'юрі, і єдина причина, чому він у мене в голові, це тому, що я бачу його тут, ідучи коридорами.

При цьому український боксер упевнений, що в психологічному плані він зумів здобути перевагу над Тайсоном Ф'юрі та заліз йому в голову.

Я про нього не думаю, але я вже у нього в голові. Я, напевно, танцюю і співаю у нього в голові,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що "бій століття" відбудеться в Саудівській Аравії. У контракті є пункт про реванш, тому ймовірно фанатів боксу очікує ще одна супербитві у майбутньому.