"Усик – вбивця британців": Ф'юрі пообіцяв знищити українського чемпіона

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі вигадав собі нову місію на майбутній поєдинок за абсолют. Британець збирається помститися українцю.

Майже два місяці залишається до найбільш очікуваного боксерського поєдинку, в якому визначиться абсолютний чемпіон світу. Обидва претенденти на історичне звання поновили підготовку до битви.

Читайте також Суперником не обов'язково буде Ф'юрі: Усик розповів про свій наступний бій та роль у ньому WBC

Ф'юрі – єдиний британець, якого не перемагав Усик

"Циганський король" встиг похвалити Олександра Усика, знайшовши багато спільних рис з українським боксером. Також Ф'юрі вигадав нове прізвисько для нашого боксера.

Він вбивця британців на цей момент, чи не так? Він розібрався з Дюбуа, Чісорою, Ей Джеєм. Єдиний, хто стоїть на його шляху, щоб не дати йому отримати повний контроль над Європою – це "Циганський король",

– зазначив Ф'юрі.

Кличку відправили "гарматне м'ясо"

Епатажний "Циганський король" вирішив, що на нього покладено місію зупинити українського чемпіона, як раніше він переміг Володимира Кличка та забрав усі пояси.

"Володимира ніхто не міг його перемогти, і вони відправили "Циганського короля", відправили йому "гарматне м’ясо". Я бачив його бої, там було "гарматне м’ясо". І я, молодий боксер, пішов з рингу з усіма поясами, і я робив це знову, і знову, і знову

Я говорив це багато років тому. Пам’ятаю, це було сказано на пресконференції у 2015 році, що більше нікого немає, я обраний, і це правда. Коли потрібно битися проти найкращого, проти боса на цьому рівні, в цій грі, відправте мене", – заявив "Циганський король".

Наостанок Тайсон Ф'юрі пообіцяв знищити Олександра Усика.

Бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня у саудівському Ер-Ріяді. Переможець двобою у наступному поєдинку зустрінеться з Ентоні Джошуа.