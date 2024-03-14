Несамовитий чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі, як тільки не називав українського боксера. Однак, коли вимикається камера, британець перевтілюється в іншу людину.

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Ф'юрі поважає Усика найбільше серед усіх бійців

Під час інтерв'ю BoxNation Ф’юрі розповів, що поважає Усика. Виявляється, обидва боксери мають багато спільного.

Я поважаю Усика найбільше серед усіх бійців за релігійність. Я сказав йому про це, коли ми зустрілися віч-на-віч. Я сказав: "Більше ніж за бокс, я поважаю тебе як сім’янина, такого як і я. По-друге, він має величезну віру, це стоїться і мене". Тож лишень повага за це. Я поважаю, як він хреститься після кожного раунду,

– розповів Ф'юрі.

Зазначимо, що релігійність абсолютно не заважає Ф'юрі ображати своїх суперників нецензурними висловами. А після важких поєдинків "Циганський король" полюбляє розважитися під впливом алкогольних напоїв. Ось у цьому Олександр Усик абсолютна протилежність британцю.

Важливо! Поєдинок Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відбудеться в Ер-Ріяді 18 травня. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу.