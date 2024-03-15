Почти два месяца остается до самого ожидаемого боксерского поединка, в котором определится абсолютный чемпион мира. Оба претендента на историческое звание возобновили подготовку к битве.

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Фьюри – единственный британец, которого не побеждал Усик

"Цыганский король" успел похвалить Александра Усика, найдя много общих черт с украинским боксером. Также Фьюри придумал новое прозвище для нашего боксера.

Он убийца британцев на данный момент, не так ли? Он разобрался с Дюбуа, Чисорой, Эй Джеем. Единственный, кто стоит на его пути, чтобы не дать ему получить полный контроль над Европой – это "Цыганский король",

– отметил Фьюри.

Кличко отправили "пушечное мясо"

Эпатажный "Цыганский король" решил, что на него возложена миссия остановить украинского чемпиона, как раньше он победил Владимира Кличко и забрал все пояса.

"Владимира никто не мог его победить, и они отправили "Цыганского короля", отправили ему "пушечное мясо". Я видел его бои, там было "пушечное мясо". И я, молодой боксер, ушел с ринга со всеми поясами, и я делал это снова, и снова, и снова

Я говорил это много лет назад. Помню, это было сказано на пресс-конференции в 2015 году, что больше никого нет, я избран, и это правда. Когда нужно драться против лучшего, против босса на этом уровне, в этой игре, отправьте меня", – заявил "Цыганский король".

Напоследок Тайсон Фьюри пообещал уничтожить Александра Усика.

Важно! Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Победитель поединка в следующем поединке встретится с Энтони Джошуа.